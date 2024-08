Sant’Andrea cambia cavalli. La scelta di Martino Gianni

Consacrata sotto il sole di Ferragosto la nuova scelta tattica del quartiere di Porta Sant’Andrea per la Giostra del 1° settembre. Saverio Montini e Tommaso Marmorini cambieranno entrambi cavallo, così come consigliato dall’allenatore Martino Giannni. Montini sfiderà il Buratto con Conte Darko, un soggetto che conosce molto bene e con il quale agli esordi ha vinto anche la prova generale.

Appena un po’ più di incertezza, che sarà tolta dagli ultimi allenamenti e dal responso delle visite veterinarie, invece per Tommaso Marmorini che con molta probabilità si affiderà a Toro Seduto, il cavallo che ha fatto tante prove generali con Andrea Bennati. Ma alla fine potrebbe anche decidere di correre il Saracino con Sibilla, la veterana della lizza, con cui Marmorini ha vinto Giostra, come anche Stefano Cherici.

"Proviamo a cambiare un po’ di cose - dice il capitano biancoverde Andrea Gavagni - per cercare di arrivare alla vittoria. Per correggere quello che non è andato bene a giugno. Sembrava tutto perfetto, ma così in Giostra non è stato e dunque dobbiamo correre ai ripari. Saverio Montini si è allenato con Conte Darko e Bianca e Tommaso Marmorini con Sibilla e Toro Seduto. Ci godiamo questi pochi giorni di ferie e poi da lunedì riprendiamo gli allenamenti. Attendiamo anche il responso delle visite veterinarie, ma i binomi dovrebbero essere questi: Montini su Conte Darko e Marmorini su Toro Seduto che al momento sembra in vantaggio su Sibilla".

Un ritorno al passato dunque per il giovane giostratore biancoverde Saverio Montini che dopo le prime giostre in sella alla sua cavalla Siria, torna adesso al passato sfidando il Buratto in sella a Conte Darko.

"Mi trovo bene sia con lui che con Bianca - dice Montini - Conte Darko lo conosco molto bene, ci ho anche vinto la Prova Generale".

Nuovi cavalli a Sant’Andrea, mentre negli altri quartieri non cambierà nulla.

A Porta Santo Spirito Gianmaria Scortecci correrà con Doc ed Elia Cicerchia con Olimpya.

A Porta Crucifera Lorenzo Vanneschi con Pinocchio e Gabriele Innocenti in sella a Chicca.

A Porta del Foro Davide Parsi con Biancaneve e Francesco Rossi con Penelope.