Sant’Andrea alla festa del rione Rosso

Porta Sant’Andrea parteciperà alla festa del Rione Rosso di Faenza: la Sagra del Pellegrino in programma da oggi a domenica. Il quartiere biancoverde, legato al Rosso di Faenza da un’amicizia cinquantennale, sarà presente domani a una straordinaria manifestazione di musici e sbandieratori. Saranno una ventina i componenti che andranno a comporre la delegazione di via Gagliarde, con in testa il rettore Maurizio Carboni (nella foto),

il rettore vicario Gianni Sarrini, il cancelliere Saverio Crestini, che sarà tra i relatori di una conferenza, e il presidente

del Comitato Giovanile Carlo Alberto Nocentini.

Al rione Rione Rosso il plauso di riunire il mondo della bandiera a Faenza con oltre 150 figuranti che si esibiranno in piazza del Popolo: nella data del 20 aprile si svolgerà, infatti, la prima kermesse non competitiva con alcuni tra i maggiori gruppi storici di sbandieratori e musici provenienti dalle città italiane, ma non solo, intitolata “La bandiera nel mondo”.

Per l’evento arriveranno in città i Bandierai degli Uffizi di Firenze, gli Sbandieratori della città di Narni, gli Sbandieratori di Assisi, gli Sbandieratori Petroniani di Bologna, gli Sbandieratori dei Rioni di Cori, gli sbandieratori e musici della Federazione Balestrieri Sammarinesi e alcuni sbandieratori di Schwäbisch Gmünd, la città tedesca gemellata con Faenza.

I gruppi andranno a formare una compagine da record di oltre 150 figuranti, composta anche dai rioni faentini e da una rappresentanza del Quartiere di Porta Sant’Andrea, che alle 15 circa lascerà la sede del Rione Rosso per dirigersi verso Piazza del Popolo, la piazza principale di Faenza, dove si esibiranno prima singolarmente e poi in

un unico momento collettivo.