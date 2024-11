Santa Cecilia concerto e mostra dei Musici in Pieve

Domenica con il Gruppo Musici della Giostra del Saracino. Oggi è in programma la tradizionale Festa di Santa Cecilia con cui rendono omaggio alla Patrona dei musicisti. La giornata prenderà il via alle 11 in Pieve dove Don Alvaro celebrerà la Santa Messa con la partecipazione del Gruppo che alternerà l’esecuzione di alcuni brani, proseguirà con il concerto alla fine della Messa, con brani del repertorio. Poi l’inaugurazione della Mostra Fotografica "I Musici in un click" allestita lungo la navata.