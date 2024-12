Sansepolcro, il consiglio comunale celebra eccellenze sportive e associazionistiche

Arezzo, 30 dicembre 2024 – L’ultimo consiglio comunale dell’anno ha celebrato alcune eccellenze sportive e associazionistiche del Borgo particolarmente distintesi nel 2024.

Applausi e targhe ricordo per il Banco Latino, squadra di calcio amatoriale che si è laureata prima Campione provinciale Uisp poi ha trionfato nella Supercoppa di categoria. Stesso tributo anche alla giovanissima stella del motocross, Andrea Uccellini, campione della categoria 85cc che si appresta ora ad intraprendere l’avventura nella classe 125 cc.

Meritata targa celebrativa infine per i componenti del Gruppo Campanari di Borgo Sansepolcro, che hanno tagliato il traguardo dei 30 anni esatti di attività e sono custodi e interpreti di una tradizione antica e suggestiva. Il dibattito consiliare è poi entrato nel vivo con l’approvazione a maggioranza di variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2024-2026.

Il dato più significativo dell’atto prevede lo stanziamento di 246.000 euro di fondi comunali che, uniti al finanziamento regionale di 176.000 euro, permetteranno di riprendere i lavori al plesso scolastico della secondaria di primo grado “Buonarroti”. Misure anche per il sociale, per la manutenzione del territorio, per interventi strutturali come quello al Bocciodromo comunale.

“Con quest’ultima variazione del 2024” commenta l’assessore Alessandro Rivi “abbiamo dato ulteriori risposte ad alcuni bisogni della città tramite risorse di competenza che erano ancora a nostra disposizione”. Approvate all’unanimità due mozioni.

Quella del gruppo consiliare “Adesso Riformisti” per la costituzione di un tavolo operativo che ha l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico, e quella presentata dal gruppo consiliare della Lega, che si propone di monitorare con attenzione anche in ambito regionale la crisi che sta investendo i supermercati del gruppo Pam in provincia di Arezzo.