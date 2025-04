Sansepolcro, chiusa un’edizione da ricordare delle fiere di Mezzaquaresima

Arezzo, 7 aprile 2025 – Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione l’edizione 2025 delle Fiere di Mezzaquaresima di Sansepolcro, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più amati e attesi della città.

Quattro giorni intensi baciati dal sole, che hanno visto la città trasformarsi in un grande spazio di incontro, commercio e convivialità, con un’affluenza di pubblico costante e vivace fino alle ore serali.

I visitatori hanno espresso grande apprezzamento per l’organizzazione dell’evento, per la qualità e la varietà della merce esposta e per la cura dell’allestimento. Le bancarelle, affiancate da aree tematiche dedicate all’artigianato, alla gastronomia, all’agricoltura e agli hobbisti, oltre alla grande novità dell’area pet, hanno animato le vie della città con colori, profumi e proposte per tutti i gusti.

Particolarmente apprezzata anche la zona street food in Piazza Torre di Berta e Via Matteotti, dove le specialità locali e internazionali hanno conquistato i palati dei tanti visitatori, creando una vera e propria “piazza del gusto” all’aperto.

La tradizione si è rinnovata anche in viale Vittorio Veneto dove molti hanno potuto apprezzare piadine e prodotti tipici delle tradizionali fiere. La fiera del bestiame al Foro Boario e gli spazi dedicati all’agricoltura, realizzati in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana, hanno registrato numeri significativi di presenze fin dal primo giorno.

Ottima anche la risposta del pubblico all’Area Pet, novità dell’edizione 2025, che ha riscosso interesse e partecipazione, a conferma della crescente attenzione per il mondo degli animali domestici.

Infine, il Palco Fiera ha regalato momenti di intrattenimento e condivisione grazie alle esibizioni di associazioni culturali, sportive e artistiche del territorio, mentre il Luna Park ha continuato a regalare divertimento a famiglie e bambini per tutta la durata della manifestazione.

Le Fiere di Mezzaquaresima si confermano quindi non solo un evento commerciale di rilievo, ma anche un’occasione di coesione sociale, valorizzazione delle tradizioni e promozione delle eccellenze locali.

Un successo che è frutto del lavoro congiunto tra amministrazione comunale, Consorzio Terre della Valtiberina, associazioni di categoria, operatori e cittadini.

Sansepolcro saluta questa edizione con soddisfazione e già guarda con entusiasmo alla prossima.