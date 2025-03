Sansepolcro: al via il maxi piano di asfaltature da 700mila euro

Arezzo, 5 marzo 2025 – Sansepolcro investe sulla sicurezza stradale e dà il via a un importante piano di asfaltature che interesserà tutto il territorio comunale, con un investimento complessivo di circa 700mila euro destinato alla manutenzione straordinaria delle strade.

I lavori sono già iniziati su viale Pacinotti, per poi proseguire su altre arterie strategiche della città, tra cui via Bartolomeo della Gatta, via Tiberina Sud e via Senese Aretina.

Un intervento significativo riguarderà anche il proseguo dei lavori alla bretella di collegamento con il nuovo ponte sul Tevere, che sarà asfaltata in una prima fase, in attesa dell’apertura definitiva dell’infrastruttura, prevista per la primavera. "Con questo maxi piano di asfaltature vogliamo migliorare la viabilità e la sicurezza della nostra città, intervenendo su tratti stradali che necessitavano di un’importante manutenzione", ha dichiarato l’assessore Riccardo Marzi, che ha sottolineato – i lavori si svolgeranno nel rispetto della normale circolazione stradale, con possibili rallentamenti temporanei nelle zone interessate.

L’invito ai cittadini è quello di prestare attenzione alla segnaletica e ai percorsi alternativi indicati. Un impegno concreto per rendere le strade di Sansepolcro più sicure e funzionali per tutti.”