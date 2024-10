Sansepolcro al completo. Armillei cerca l’allungo

Torna Bartoccini a disposizione dopo l’infortunio di Ellera, rientra Brizzi che ha scontato i due turni di squalifica e quindi è un Sansepolcro al completo quello che oggi difende il primato (da sette giorni in coabitazione con il Pierantonio) sul sintetico di Pontevalleceppi. Da un paio di domeniche, peraltro, i bianconeri non trovano più la via della rete e questo rettangolo rimane particolarmente ostico: fresco è ancora il ricordo dell’aprile 2023, quando a soli tre turni dal termine il Sansepolcro subì proprio a Pontevalleceppi un ko che sembrava aver compromesso la promozione, poi le cose andarono diversamente con il sorpasso all’ultima giornata sull’Ellera. Bartoccini di nuovo fra i ranghi – come sottolineato – anche se il lungo attaccante di Selci Lama non dovrebbe partire titolare dall’inizio; stesso discorso per Brizzi, che resta comunque la pedina di lusso dalla panchina per ciò che riguarda il centrocampo. Quella perugina è la classica formazione di categoria: ha oramai capito cosa occorre per mantenerla ed è in grado di tirare sgambetti a qualsiasi tipo di avversaria: ecco perché il Sansepolcro la guarda con rispetto, al di là del fattore campo più o meno favorevole.

La probabile formazione (4-3-3): Vassallo; Carbonaro, Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi, Gorini, Gennaioli; Quadroni, Pasquali, Valori.

All. Antonio Armillei.

Claudio Roselli