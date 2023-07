Prosegue Kilowatt festival a Sansepolcro. Oggi in scena Una riga nera al piano di sopra, scritto, diretto e interpretato da Matilde Vigna al Chiostro S.Francesco alle 21,30. La storia dell’alluvione del Polesine del 1951. Il premio Ubu Mario Perrotta al Chiostro di Santa Chiara, ore 22,45, dirige e interpreta Come una specie di vertigine, omaggio e indagine intorno all’opera di Italo Calvino. Nicola Galli, coreografo, danzatore, sostenuto da Tir Danza, all’Auditorium di Santa Chiara, alle ore 18 in Ultra, indagine coreografica sul rapporto tra uomo e natura. E’ anche la volta della prima nazionale di Migrena 2x2, di Yotam Peled, sfida performativa tra preghiera e rave.