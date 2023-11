Sanità, la nuova road map. De Luca fissa gli obiettivi: "Velocizzare e innovare"

AREZZO

La seconda giornata ad Arezzo per la nuova direttrice sanitaria della Asl Toscana Sud Assunta De Luca (nella foto) è iniziata con una visita, un vero e proprio tour completo dell’ospedale San Donato.

"Stamani ho visitato l’ospedale di Arezzo accompagnata dalla direttrice di presidio, la dottoressa Barbara Innocenti – ha detto De Luca - dove ho avuto modo di percepire un clima molto positivo. Sono due giorni che sono qui e stamani (ieri, ndr) ho avuto occasione di recarmi all’ospedale di Arezzo dove ho visitato alcuni reparti, tra cui il pronto soccorso e il laboratorio di analisi conoscendo i direttori e i coordinatori infermieristici e i professionisti presenti. Ho trovato un buon clima all’interno della struttura così come buono è anche il rapporto che gli operatori hanno con l’utenza e i pazienti".

Per De Luca l’esperienza aretina arriva dopo quella come direttrice sanitaria a Rieti, ma quello appena iniziato, come lei stessa ammette, è un percorso ricco di sfide. "Vengo da un’esperienza come direttrice sanitaria a Rieti, ma questa è, senza dubbio, una bella sfida soprattutto in una regione come la Toscana, importante dal punto di vista dei servizi sanitari - ha aggiunto - Ho potuto vedere un ospedale in piena attività, anche dal punto di vista dei lavori di ristrutturazione che daranno una ventata di innovazione alla struttura sanitaria aretina". Lavori e opere che si intrecciano con quelli che sono gli obiettivi dei progetti finanziati dal Pnrr e non solo per la sanità aretina a partire anche dall’ospedale San Donato.

"Il mio compito come direttrice Sanitaria – prosegue la dottoressa De Luca - è facilitare, velocizzare e dare un ulteriore impulso a questa innovazione che la Asl Toscana Sud Est ha già previsto e pianificato con la Regione Toscana. Farlo con l’aiuto dei nostri professionisti è importante così come lo è fare squadra con il contesto locale coinvolgendo i sindaci, il terzo settore e i cittadini per far capire che i cambiamenti in corso porteranno un miglioramento a tutto tondo della salute degli stessi".

Insieme alla nuova direttrice sanitaria era presente anche il direttore generale Antonio D’Urso. "Nel dare il benvenuto alla dottoressa De Luca che assume l’incarico di direttrice sanitaria - ha detto D’Urso - vorrei ringraziare ancora una volta la dottoressa Simona Dei alla quale la dottoresa De Luca è subentrata dopo una fase molto delicata. Alla dottoressa De Luca i miei auguri per un buono e proficuo lavoro".

M.M.