San Giovanni. Masterclass di marketing organizzata da Confcommercio

Arezzo, 07 novembre 2024 – San Giovanni Valdarno come hub per il terziario del futuro. La città del Marzocco ospiterà mercoledì 13 novembre 2024 la masterclass di marketing dedicata ad esplorare il futuro del retail tra mondo fisico e digitale. L'appuntamento, aperto a tutti, è per le ore 14:30 al Palomar Casa della Cultura in piazza della Libertà 15. Ad organizzare l'iniziativa, che metterà a confronto i giovani con il professore Danio Berti - docente di marketing presso l' Università degli Studi di Firenze e CEO di Consulting & Management Partners Srl - è il gruppo giovani imprenditori di Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con l'azienda Mantovani Shop e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Sarà una vera e propria lezione di marketing che, con l'aiuto di tante case histories, metterà in evidenza le sfide che la rete commerciale tradizionale sta affrontando, come l'omnicanalità e il phygital, ovvero l'integrazione tra esperienze fisiche e digitali applicate al settore della vendita al dettaglio.

“Il commercio è uno dei tanti settori economici ormai “maturi”, che hanno bisogno di innovazione per stare al passo con i tempi. E l'innovazione non può prescindere dai giovani. È su loro che le imprese devono puntare per guardare al futuro”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, che sarà presente all'evento per portare i saluti dell'organizzazione. “Ad oggi, secondo i dati camerali, in Toscana solo meno di sette imprese su 100 sono di 'under 35'. E il terziario è uno dei settori più gettonati per aprire un'attività in proprio. Dobbiamo far crescere questi numeri, liberando energie e talenti dei giovani”. In Toscana le imprese giovanili sono 26.991 su oltre 395mila; in provincia di Arezzo ne esistono 2.405 e in provincia di Firenze 7mila. Nel territorio del Valdarno, che ricade parzialmente nelle due province, sono 792 le attività imprenditoriali gestite da giovani.