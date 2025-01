SanGiovanni. Dopo Natale e Capodanno arriva...la Befana

Arezzo, 02 gennaio 2025 – A San Giovanni Valdarno le iniziative organizzate in questo periodo di feste non finiscono ovviamente con il Capodanno, ma proseguono anche in questi primi giorni del 2025, con protagonista assoluta...la befana. Tre gli eventi in programma per accogliere la vecchietta con la scopa, pensati per portare un po' di magia e tradizioni. Si parte domani con "La Befana racconta... storie, leggende e merenda", che si terrà alle 17,30 allo Spazio Soci BiblioCoop. La "nonna" per eccellenza intratterrà i presenti con racconti incantati e storie legate alla tradizione, accompagnati da una gustosa merenda a cura della sezione soci Coop di San Giovanni. Un'occasione per ritrovarsi insieme e riscoprire la magia delle feste. Il giorno seguente, Palomar ospiterà l'iniziativa “La Befana vien di… sabato”. In questo caso i bambini saranno coinvolti in letture, musiche e un laboratorio creativo tutto dedicato alla vecchietta. Grazie alla collaborazione con i volontari della Bibliocoop, i piccoli avranno la possibilità di conoscere meglio la figura della Befana attraverso attività ludiche e un incontro speciale con la dolce vecchietta. La prenotazione è obbligatoria.

Infine, la giornata del 6 gennaio sarà all'insegna dello stupore con l'iniziativa “La Befana dei vigili del fuoco”. Alle 16, davanti a Palazzo d'Arnolfo, la vecchietta si calerà dal celebre palazzo simbolo della città per distribuire caramelle e cioccolatini a tutti i bambini presenti in piazza Cavour. Un momento di meraviglia, in cui i più piccoli potranno anche ammirare i mezzi dei vigili del fuoco distaccamento di Montevarchi, che li porteranno in piazza per farli scoprire da vicino. Divertimento e…cultura. Sarà possibile infatti visitare le mostre in svolgimento nel periodo natalizio a San Giovanni. Al Museo delle Terre Nuove sarà possibile visitare “Giorgio Vasari e la natività. La pittura di lumi al tempo di Cosimo I”, promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e da Muse e dedicata a Cosimo I de' Medici e Giorgio Vasari nell'ambito delle celebrazioni promosse dalla Regione Toscana. Fino al 30 marzo 2025, inoltre, i sette musei del sistema museale del Valdarno sono sedi espositive di “La tua mente è la tua casa. La tua mente è la tua prigione”, una narrazione artistica inedita, curata da Nicolas Ballario, che vede la presenza di importanti artisti internazionali riflettere sui temi del museo e del limite, sia esso inteso come protezione o costrizione.

Il Museo delle Terre Nuove ospita la scultura Shine di Valerio Berruti, inno alla poesia dell’infanzia, a cui risponde l’altrettanto poetica Cloud di Leandro Erlich al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, in dialogo con l’Annunciazione di Beato Angelico. Sempre a San Giovanni Valdarno, Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea presenta una rosa di fotografie di Sofia Uslenghi, in dialogo con quelle di Gabriele Basilico Nella Cappella dei pellegrini ci sarà la mostra presepi “Christmas greetings. Presepi dal mondo con richiami alle tradizionali cartoline augurali”, a cura dell’Associazione Natale nel Mondo aperta il venerdì e il sabato dalle 16,30 alle 19 e la domenica e festivi anche dalle 10 alle 12,30. Infine troviamo “Arte in corso Italia” a cura di Paola Maddaluno con il coordinamento organizzativo Annalisa Di Filippo, da un’idea di Stefano Chiassai. La mostra espone gigantografie in corso Italia e, dal 18 dicembre al 12 gennaio 2025 presenta una selezione delle originali alla Pieve di San Giovanni Battista, visitabile da lunedì a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30.