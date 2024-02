Sangiovannese-Grosseto. Bloccata la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti

Arezzo, 21 febbraio 2024 – Domenica prossima allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno sarà di scena il Grosseto in quella che, dopo il derby, è la partita più attesa della tifoseria azzurra. Una gara a rischio di ordine pubblico, al punto che l'osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha inserito la gara di San Giovanni tra quelle che necessitano di ulteriori approfondimenti riguardo l'analisi dei rischi connessi. Questo ha comportato il momentaneo blocco della vendita dei biglietti del settore ospiti, che sarebbe riservato per l'occasione ai supporters maremmani. Di questo elenco nazionale fanno parte anche le partite Lecco-Como, il derby del Lario in serie B Spal-Arezzo, Foggia-Crotone e Trastevere-Cavese per la Lega Pro. Domenica al Fedini si preannuncia comunque una cornice di pubblico adeguata, e se dall'osservatorio dovesse arrivare il via libera alla trasferta è previsto anche l'arrivo di non meno di 200 tifosi biancorossi. Dal canto suo la tifoseria azzurra è pronta a mobilitarsi.