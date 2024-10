Sangio, febbre da derby. Bonura con Bertaso in più

In vista del derby numero 105 tra Sangiovannese e Montevarchi in programma questa domenica allo stadio Fedini la società di casa ha indetto la "giornata azzurra", non saranno valide le tessere di abbonamento ad esclusione della tessera per le poltroncine e quelle omaggio. Sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita nella sede in piazza Casprini, ai seguenti orari: Giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, Venerdì dalle ore 10 alle 12, Sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, Domenica dalle ore 10 alle 12. Le biglietterie "Tribuna centrale" e "Gradinata" saranno aperte anche nella giornata di domenica dalle ore 13:30. Questi i prezzi dei biglietti: tribuna coperta 15 euro, gradinata 10 euro, gradinata con tessera abbonamento 5 euro in prevendita con esibizione abbonamento. Ingresso gratuito per gli under 14. Stamani, intanto, alle 11 in questura ad Arezzo sono convocate le società per le disposizioni che saranno attuate per l’ordine pubblico. Non si prevedono grandi novità rispetto all’ultimo derby giocato.

Per questa partita a disposizione di Marco Bonura ci sarà anche il centrocampista Alessio Bertaso, classe 98, 150 presenze complessive tra campionati Primavera, Serie D e Serie C, e 9 gol all’attivo. Nell’ultima stagione è stato in forza ai vicentini del Montecchio Maggiore, sempre in D, con 14 presenze e una rete.

Massimo Bagiardi