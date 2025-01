S.Andrea, addio a Martino. L’allenatore non rinnova

Contratto scaduto e rinnovo ormai impossibile per l’allenatore di Porta Sant’Andrea Martino Gianni. Si va verso un divorzio definitivo tra lui e il quartiere che lo ha riabbracciato, da allenatore, nel 2023, dopo venti anni dall’ultima carriera con il costume biancoverde.

Con l’attuale dirigenza non si è trovato l’accordo e quindi le strade con l’ex Re della Piazza si dividono ancora una volta. La decisione dovrebbe essere ufficializzata oggi, alla vigilia del consiglio biancoverde convocato per mercoledì prossimo ma i presupposti per trovare un’intesa ormai non ci sono più.

Il direttivo di via delle Gagliarde aveva da tempo preparato un contratto per garantirsi le prestazioni di Martino Gianni anche per gli anni a venire, alle stesse identiche condizioni dell’accordo precedente.

Ma Martino Gianni questa volta ha chiesto di più, in tutti i sensi. Più impegno da parte di tutti, giostratori in particolare, per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e difficili. Inoltre la richiesta di inserire in questo nuovo progetto, più ambizioso di quello precedente, anche l’ex giostratore di Porta Santo Spirito Andrea Bennati per aiutarlo nel ruolo di allenatore.

A garantire l’impegno sembra che non ci siano stati problemi, ma sulla figura di Bennati sono sorti alcuni dubbi. Il direttivo ha emesso il suo parere sfavorevole all’inserimento nella squadra tecnica del quartiere. Sembra proprio che il blocco nella trattativa sia arrivato per questo motivo: Martino fermo nella sua idea e nel suo nuovo progetto e il consiglio direttivo deciso nel proporre una sorta di prolungamento del vecchio contratto senza alcuna modifica.

Martino in questi ultimi giorni di festività si sta godendo una vacanza al mare con la barca. "Pescare in questo momento ha la priorità su tutto – dice con ironia l’ormai ex allenatore di Sant’Andrea – ne sento il bisogno per recuperare le energie spese in quest’anno passato in maniera molto stressante".

Resta da vedere come il quartiere vorrà sostituire l’ex Re della Piazza. A disposizione non ci sono molte alternative: tra chi ha già maturato l’esperienza di allenatore, ci sono Carlo Farsetti, Enrico Giusti e Luca Veneri. Senza dimenticare l’ex preparatore biancoverde Manuele Formelli, di recente accostato anche a Porta Crucifera che però ha virato su Andrea Vernaccini.