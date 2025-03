San Giovanni. Tre incontri rivolti a chi ama la musica

Arezzo, 12 marzo 2025 – Prenderà il via sabato 15 marzo il ciclo conferenze ad ingresso gratuito organizzati dall'associazione Archeosofica sezione Valdarno con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno. Tre appuntamenti per chi ama la musica e vuole comprenderne il suo vero potere: dalle frequenze che influenzano le emozioni al legame tra suono e spiritualità, fino alla magia della voce umana. Che il suono e la musica abbiano un’influenza su di noi è facilmente sperimentabile e gli studi scientifici dicono che già nel grembo materno siamo sensibili a stimolazioni sonore e musicali, e questa azione formativa, importante per lo sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale dell’individuo, continua e si intensifica con la crescita.

“La nostra città – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – ha una spiccata vocazione per la musica e l’approfondimento musicale, e in particolare una lunga tradizione di valorizzazione e promozione della cultura musicale, in particolare della musica classica. Abbiamo accolto con grande favore, quindi, la proposta dell’Associazione Archeosofica – Sezione Valdarno di svolgere un ciclo dedicato alla musica e in particolare alle connessioni più profonde che essa risveglia nella nostra interiorità, a come riesce a dialogare con il nostro io più profondo, a come riesce a parlare alla nostra spiritualità, a come il suono e la musica riescono non solo ad evocare, ma anche a educare emozioni e sentimenti. Ringraziamo l’Associazione Archeosofica per aver scelto la nostra città per tenervi questo ciclo di incontri, e le diamo il benvenuto, con l’invito e l’auspicio che questo possa essere il primo di una lunga serie di eventi da essa organizzati nella nostra città e in collaborazione con il ricco tessuto dell’associazionismo culturale cittadino”.

Come spiegato nel dettaglio da Daniela Datteri dell’associazione Archeosofica, primo appuntamento si terrà sabato 15 marzo alle 17,30, quando Emiliano Sciarra, pianista blues, compositore e autore di musiche per spettacoli e documentari, oltre che saggista e noto creatore di giochi come il pluripremiato “Bang!”, guiderà il pubblico in un viaggio tra scienza e tradizione per svelare le dinamiche profonde che fanno della musica uno strumento di evoluzione emotiva e spirituale. Sabato 22 marzo, alle 21,15, sarà il turno di Davide Parola, musicista, produttore, arrangiatore e compositore di colonne sonore che esplorerà il legame tra melodia ed emozioni. Un incontro per scoprire il codice segreto che si cela dietro le note. Infine, sabato 29 marzo alle 17,30, la soprano Debora Beronesi protagonista di una brillante carriera internazionale, guiderà i partecipanti in un viaggio tra canto, anima e vibrazione, accompagnando la sua conferenza con esibizioni dal vivo che renderanno l’esperienza ancora più intensa e coinvolgente.

Appuntamento finale domenica 4 maggio alle 17 alla Pieve di San Giovanni Battista con il coro di 50 elementi dell’Accademia Santa Cecilia di Firenze che si esibirà in un prestigioso concerto di musica sacra. “Questi incontri – le parole della responsabile dell'associazione Archeosofica Patrizia Odorici –rappresentano un’occasione unica per vivere la musica e il canto in modo nuovo. Ogni conferenza ha lo scopo di rivelare un aspetto nascosto della musica, permettendo ai partecipanti di comprenderne meglio il potere e di utilizzarlo in modo consapevole. Siamo felici di poter offrire al pubblico valdarnese un percorso affascinante e gratuito. Ringrazio i tre relatori d’eccezione che ci accompagneranno in questo viaggio regalandoci molto della loro esperienza per aiutarci ad ascoltare, capire e vivere la musica in modo nuovo e sorprendente”.