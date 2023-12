San Giovanni. Torneo di basket in omaggio ad Alfredo Mariotti

Arezzo, 28 dicembre 2023 – Riprende la tradizione della Palagalli e del Centro di Aggregazione & Sport di via Bolzano di ospitare eventi culturali e tornei sportivi di livello nazionale ed internazionale. Domani e il 30 dicembre si terrà la terza edizione del Torneo Nazionale di Basket Under 15 femminile, sotto il patrocinio del Comune e della pro Loco di San Giovanni. Vi prenderanno parte la compagine locale della CMB Valdarno, insieme alle squadre di pari età di Sansepolcro, Terni e Livorno. La manifestazione è intitolata ad un grande sportivo - Alfredo Mariotti – l’eclettico concittadino ricordato come “Alfredino”, fondatore del Centro Sportivo Alberto Galli. Dopo un anno saltato per la pandemia da COVID-19, siamo alla terza edizione del torneo, che consegnerà la 3^ coppa alla squadra prima classificata direttamente dalle mani dei figli, Lucia ed Alberto Mariotti, anch’essi sportivi appassionati.

Come noto, la società C.S.A Galli è stata fondata proprio da Mariotti nel lontano 1949; cresciuta nei confini dell’Oratorio Don Bosco di via Giovanni XXIII, alle sue squadre di ciclismo e di atletica leggera si aggiunsero nel 1960 le sezioni calcio e basket; Alfredino fu per anni l’anima di quella società che è cresciuta nella pallacanestro, praticata su un campo all’aperto di mattonelle di graniglia, per trasferirsi nel 1974 nel vecchio Pallone gonfiabile comunale di Via Genova e, nel 1980, nel nuovo impianto appositamente costruito dalla Palagalli in Via Bolzano. San Giovanni ebbe così modo di affermarsi a livello nazionale vincendo due scudetti nel ciclismo e nell’atletica, mentre dal 1972 in avanti si fece conoscere come centro giovanile dedicato specialmente al basket femminile e maschile. Nel 1991 conquistò ben 18 titoli italiani. Grandi dirigenti ed ottimi allenatori hanno lanciato giocatori e giocatrici nei campionati maggiori del tempo; ad Alfredo Mariotti va riconosciuto il merito di aprire la strada e poi, di aver svolto per molti anni anche la funzioni di referente provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro