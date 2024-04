San Giovanni, sfida a 4. M5S e Rifondazione scelgono Alice Vieri

È Alice Vieri la candidata a sindaco di "Progressisti per San Giovanni", la lista unitaria nata dall’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista. 30 anni da compiere, Vieri si è laureata in Scienze politiche, indirizzo studi sociali, discutendo una tesi sul sistema di accoglienza in Italia. Svolge il lavoro di educatrice di strada, attività che la porta quotidianamente a contatto con tantissimi ragazzi, sia dentro che fuori dalle scuole. Fa parte inoltre della consulta pari opportunità. "Sono una esponente civica che ha accettato di rappresentare la lista formata da M5S e Rifondazione - ha spiegato - Da anni mi impegno per i cittadini del territorio sia a livello associativo che personale. Ho accettato la proposta di candidarmi a sindaco dalla coalizione Progressisti per San Giovanni perché sentivamo la necessità comune di essere presenti ed impegnarci per i nostri concittadini. Siamo in campo per dare voce a chi non ce l’ha: giovani, anziani, famiglie e lavoratori. Tra le nostre priorità spiccano la tutela dell’ambiente, la sanità, il diritto allo studio, l’integrazione e la cultura. È grazie anche alle mie esperienze di studio e lavoro, in Italia e all’estero, che ho potuto conoscere altre realtà al di fuori di San Giovanni, un bagaglio di conoscenze che metterò a disposizione della collettività".

Padri nobili dell’operazione, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi e il segretario valdarnese del Prc Mirko Vichi. La lista avrà anche l’appoggio di Unione Popolare. "Dopo due consiliature è arrivato il momento di lasciare ad altri la possibilità di occuparsi in prima persona della cosa pubblica - ha affermato Pierazzi - Ma soprattutto di lasciare spazio ai giovani. Questa volta il Movimento 5 Stelle ha deciso di non presentarsi da solo ma di allargarsi promuovendo quel campo giusto auspicato dal presidente Giuseppe Conte fatto di tante anime progressiste. Ambiente, transizione ecologica, legalità, sono temi che purtroppo a San Giovanni Valdarno sono stati lasciati fuori per anni dall’agenda politica".

Tra i punti principali l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sicurezza e manutenzione, tutela delle aree verdi, lotta all’inquinamento al Bani, lotta al degrado al Ponte alle Forche, attenzione ai posti di lavoro e un chiaro e deciso no al tempio crematorio in città. "La nostra coalizione è sicuramente qualcosa di innovativo per San Giovanni Valdarno - ha detto Vichi, che sarà capolista - compresa la scelta della candidata a sindaco Alice Vieri, attivista nel mondo dell’associazionismo e del sociale, molto qualificata e attenta alle tematiche della città e che condivide i nostri valori dell’antifascismo, dell’ecologismo e della uguaglianza. Cosa molto positiva per noi è che abbiamo riportato sulla scheda elettorale il simbolo di Rifondazione Comunista, che a San Giovanni mancava dal 2009".