San Giovanni. Ripartono i corsi dell’Accademia della Nunziata

Arezzo, 23 settembre 2025 – Riprendono a San Giovanni i corsi dell’Accademia della Nunziata. L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 24 settembre, alle ore 17, presso la Sala ACLI di Via Roma 1 a San Giovanni Valdarno. La giornata sarà l’occasione per presentare al pubblico il nuovo programma dell’anno accademico 2025/2026, con un pomeriggio dedicato alla scoperta delle attività in calendario e a uno sguardo approfondito sulla storia e sulla vita culturale della città. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano prendere parte a un percorso fatto di cultura, incontri e occasioni di crescita personale e collettiva. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: [email protected] .