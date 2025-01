San Giovanni. Prosegue la rassegna “Le piazze del sapere”

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Giovedì 23 gennaio, a San Giovanni, evento speciale nell'ambito della rassegna di promozione della lettura “Le piazze del sapere” promossa dal Comune con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop e associazione culturale Pandora. Alle 17, a Palomar, si terrà l'iniziativa "Il gioco di Uri", una narrazione teatrale per bambini dai 7 agli 11 anni e famiglie, a cura di Chiara Cappelli e Angelo Castaldo. Il progetto, promosso da In Fabula Aps, segna anche il primo appuntamento delle commemorazioni organizzate dal Comune di San Giovanni Valdarno in occasione del Giorno della Memoria e dell'80° anniversario della liberazione di Auschwitz. Il racconto teatrale "Il Grande Gioco" (tratto dall’omonimo radiodramma) narra la storia di due fratellini ebrei, Yurek e Kazik, costretti a nascondersi dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Trascorrono il tempo giocando e leggendo libri, mentre vivono nella paura della cattura. Un racconto che vuole sensibilizzare i più giovani sul tema della memoria storica attraverso il linguaggio teatrale