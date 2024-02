San Giovanni. Prosegue la rassegna “Le Piazze del Sapere”

Arezzo, 22 febbraio 2024 – Ultimo appuntamento del mese di febbraio con Le Piazze del sapere a San Giovanni Valdarno, la rassegna per la promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. Sabato 24 febbraio alle 17,30 a Palomar ci sarà la presentazione del libro di Bruno D’Avanzo “La ballata dei destini incrociati” (Edizioni Hermatena) ispirata a fatti veri accaduti in Perù negli anni novanta del 900. A partire da quegli eventi si dipana una storia emozionante che unisce in modo efficace e avvincente le vicende dei protagonisti, che si muovono tra Perù, Germania e Italia, in un percorso di vita lungo mezzo secolo. Diversi per nazionalità, cultura e colore della pelle, li accomuna lo stesso orizzonte ideale che aspira a una società fondata sulla giustizia, là dove invece prosperano sfruttamento, razzismo e violenza.

Gli eroici guerriglieri Xavier, Ester e il giovanissimo Hector; Giacomo, prete di periferia e al tempo stesso noto teologo della liberazione, inviso ai potenti di turno quanto alla chiesa istituzionale; Ingrid la bella e coraggiosa giornalista tedesca impavida nel combattere i dittatori; Josè, testimone scomodo di un eccidio, riparato in Italia dopo una rocambolesca fuga per terra e per mare e altri ancora vivono storie da mozzare il fiato, dove avventura, amore e ideali si fondono in un amalgama felice. Oltre all’autore, interverrà alla presentazione di sabato anche Camilo Duque, Casa dei diritti dei popoli Toscana. Alcuni passi scelti saranno inoltre letti e interpretati dall’attore Gianni Mutarelli.