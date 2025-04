San Giovanni, chiusura straordinaria degli uffici e dei servizi comunali

Arezzo, 22 aprile 2025 – Visto il ridotto afflusso di pubblico nelle giornate feriali immediatamente precedenti o successive alle festività il Punto Amico e la biblioteca comunale di San Giovanni, resteranno chiusi al pubblico nella giornata di sabato 26 aprile.

Nella giornata di venerdì 2 maggio 2025 saranno invece chiusi gli uffici comunali e lo sportello Tari. Saranno invece regolarmente aperti gli sportelli del Punto Amico e il servizio di biblioteca comunale.

Nelle giornate indicate resteranno comunque attivi i servizi della polizia municipale, con il consueto orario di servizio, e il cimitero comunale, limitatamente alle eventuali inumazioni e tumulazioni. Sarà inoltre garantita la reperibilità per l’ufficio tecnico e per lo stato civile.