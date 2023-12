San Giovanni celebra i 100 anni della Disney

Arezzo, 13 dicembre 2023 – Il 16 ottobre 1923 a Burbank prendeva vita uno studio d’animazione destinato a diventare un impero. Cominciava ufficialmente l'avventura della The Walt Disney Company di Walt e Roy Disney il cui motto era "Se potete sognarlo, potete farlo". Da una generazione all'altra le grandi storie Disney sono diventate intramontabili. Per celebrare i 100 anni del colosso dell’animazione, San Giovanni Valdarno ha organizzato due particolari iniziative inserite nel programma di Natale 2023. Il primo evento si terrà questa sera Con la proiezione ad ingresso gratuito del celebre film Disney “Biancaneve e i sette nani” nell’ambito della rassegna “La nostra memoria inquieta” a cura di Alessandro Elmetti e Alberto Vangelisti con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.

Ad introdurre la serata ci sarà Nunziante Valoroso, famoso dialoghista Disney, esperto mondiale di cinema e di Walt Disney in particolare che mostrerà, con un suo show, una sessione di doppiaggio in diretta di una scena del film. La proiezione avverrà in vera pellicola cinematografica e verrà mostrata la stampa 16mm personale di Nunziante Valoroso, con la colonna sonora originale italiana della prima uscita del 1938. Nello stesso giorno ci sarà anche una mattinata speciale riservata agli studenti e alle studentesse delle scuole del Valdarno.

Domenica 17 dicembre a partire dalle 16,30 in corso Italia largo alla parata fiabesca “Cartoon’s show Christmas Edition” a cura dei Giullari Italia, organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno. Tutti i Personaggi più amati del mondo Disney (Topolino, Paperino, Pippo, Minnie, Paperina, Pluto), in versione natalizia, accompagnati dalle musiche eseguite dal vivo da una eccezionale ed originale mini band di musicisti in costume si esibiranno in una straordinaria e fiabesca parata spettacolo coinvolgendo tutti i presenti in scatenati balli coreografici che renderanno tutta l’atmosfera circostante incredibilmente spumeggiante e felice. Alla fine della rappresentazione tutte le mascotte Disney saranno disponibili con i loro piccoli fans per indimenticabili foto ricordo. Un evento pensato per i bambini che farà divertire e sognare anche gli adulti e trasformerà il centro storico di San Giovanni Valdarno in un colorato e dolce cartone animato. Insomma, una serie di eventi, soprattutto per i più piccoli, che si immergono nella già magica atmosfera natalizia.