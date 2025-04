San Giovanni. “Caccia alle uova nei musei civici”

Arezzo, 18 aprile 2025 – Un pomeriggio speciale attende i più piccoli domani a San Giovanni Valdarno. Il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea, spalancheranno le loro porte ai giovani visitatori per un’esperienza che unisce gioco, curiosità e scoperta: la “Caccia alle Uova nei Musei Civici”. L’iniziativa, che prevede due turni alle ore 16 e alle 17.30, è pensata per coinvolgere bambini e famiglie in un’avventura originale tra arte e storia, trasformando le sale dei due musei in un vero e proprio percorso a ostacoli fatto di indizi da decifrare, piccoli enigmi da risolvere e, naturalmente, uova da scovare.

L’evento vuole offrire ai più piccoli un modo diverso di vivere il museo, rendendolo uno spazio dinamico dove apprendimento e divertimento si fondono. Un’occasione preziosa per stimolare la curiosità e la creatività dei bambini, che avranno la possibilità di esplorare le collezioni e gli ambienti museali in modo interattivo, accompagnati da giochi e sorprese. La “Caccia alle Uova” rappresenta non solo un appuntamento pasquale all’insegna della tradizione, ma anche un’opportunità per riscoprire il patrimonio artistico e culturale di San Giovanni Valdarno attraverso gli occhi dei più piccoli, in un pomeriggio dedicato al piacere della condivisione e alla bellezza.