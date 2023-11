San Giovanni. A Palomar nuova iniziativa per celebrare i 100 anni dalla nascita di Calvino

Arezzo, 16 novembre 2023 – Nuovo evento culturale a Palomar. Sabato prossimo, nell’ambito delle iniziative Calvino100, legate al centenario della nascita del grande intellettuale italiano, sarà presentato il libro “La casa di tutti. Città e biblioteche”. L’autrice, Antonella Agnoli, grande conoscitrice di progettazione biblioteconomica e culturale, dialogherà con Giuseppe Gherpelli esperto in management per i beni e le attività culturali. Il rapporto di San Giovanni Valdarno con le due figure professionali è forte e strutturato. Antonella Agnoli, instancabile viaggiatrice tra persone e libri, è una delle maggiori esperte italiane in progettazioni di spazi culturali, capace di uno sguardo innovativo e globale. Con il suo libro “Le piazze del sapere”, ha cambiato il modo di pensare alle biblioteche e alla città. Proprio lei ha collaborato con il comune per la definizione delle funzionalità, delle attività e degli spazi di Palomar prima della sua inaugurazione a giugno 2021.

Il gruppo di lavoro era coordinato da Giuseppe Gherpelli, fra i più importanti manager della cultura del Paese. Dopo essere stato presidente dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali dell’Emilia Romagna e vicepresidente del consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali, Gherpelli ha svolto le funzioni di city manager della Sovrintendenza archeologica di Pompei e di direttore cultura del Comune di Firenze. E’ adesso coordinatore del piano strategico per la cultura del comune di Pistoia e provincia. Molto conosciuto e apprezzato anche nel territorio perché è stato project manager del programma per il recupero, la riqualificazione, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali in Valdarno, membro del comitato scientifico del Museo delle Terre Nuove a San Giovanni e ha collaborato più volte anche con il sistema museale del Valdarno.

“Siamo davvero felici e onorati – dichiarano il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – di accogliere due grandi esperti in politiche e attività culturali, due amici di San Giovanni Valdarno e di Palomar che hanno dato il loro indispensabile contributo per la definizione dell’assetto e delle prospettive dei luoghi della cultura, dei musei e delle biblioteche nel nostro comune. Hanno segnato in modo netto e preciso la vocazione culturale della città determinando il rapporto fra spazi culturali e spazi urbani in un’ottica di piazze unitarie e condivise di vita sociale e professionale. E’ un’emozione ospitare Antonella Agnoli nella nostra e nella sua Palomar per presentare il suo ultimo libro insieme a Giuseppe Gherpelli”. L’ingresso all’iniziativa e libero.