"Salviamo i bambini per salvare le donne". Incontro pubblico con l’ordine dei medici

"Salviamo i bambini per salvare le donne (dalla violenza virtuale alla violenza reale)". E’ il titolo dell’incontro aperto alla cittadinanza che si terrà domani nella sede dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri in viale Giotto 134, dalle 17 alle 19. L’iniziativa, curata dalla commissione di genere dell’ordine di Arezzo, vuole fotografare la nostra società anche attraverso le complesse dinamiche familiari e lo farà grazie all’intervento di una serie di professionisti che guideranno in questo cammino. Dopo i saluti del presidente Lorenzo Droandi, la moderazione sarà affidata al Marco Becattini, psichiatra e direttore del Serd. Le relazioni poi toccheranno i temi delle configurazioni familiari e i comportamenti violenti questo trattato da Alessandro Bichi, psicoterapeuta del Ctu nel Tribunale di Arezzo. E ancora, il tema particolarmente delicato quale la correlazione tra violenza di genere e consumo di alcol verrà affrontato da Angela Cipriani, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva e dell’adolescenza.

Per concludere, sarà la volta di un contributo dal titolo "Adolescenti violenti" tenuto da Guendalina Rossi, specialista in psichiatria. Il pomeriggio scientifico, che tocca argomenti quanto mai di stretta attualità e per questo di larghissimo interesse (non a caso l’incontro è aperto a tutti gli interessati), avrà inizio alle 17 e sarà una preziosa occasione per ascoltare alcuni fra i più eminenti professionisti della nostra realtà su temi che interessano profondamente la nostra società.