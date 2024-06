Il 6 luglio partono i saldi estivi. Torna la notte bianca dello shopping

Arezzo, 28 giugno 2024 – Partiranno sabato 6 luglio i saldi estivi e con l’avvio delle svendite torna anche la notte bianca dello shopping. Negozi aperti fino a mezzanotte e isola pedonale in centro. Con l’organizzazione di Confcommercio l’appuntamento sarà ancora una volta con “Shopping Sotto le Stelle” ad Arezzo.

Una serata in cui il centro si trasformerà in un’area pedonale animata da musica, spettacoli e possibilità di cenare all’aperto. Coinvolti più di 300 esercizi commerciali che proporranno offerte esclusive e attività speciali. Non solo, facendo acquisti si potrà visitare al costo di 1 euro la mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo” in corso alla Casa Museo di Ivan Bruschi. Per spingere la partenza delle svendite di stagione, torna così la notte dello shopping tra acquisti, musica, divertimento e cene in strada. "Quest’anno i saldi estivi partiranno in contemporanea il primo sabato di luglio, sia in Toscana sia nelle regioni limitrofe – spiega Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – dureranno come al solito sessanta giorni, ma le prime due settimane sono quelle decisive per le vendite.

Con il format di Shopping sotto le stelle, che combina lo shopping all’intrattenimento, vogliamo dare uno sprint particolare alla partenza, creando un clima di festa che farà salire la fiducia e la voglia di fare acquisti". Sabato 6 luglio appuntamento quindi con lo “Shopping Sotto le Stelle” l’evento giunto alla quindicesima edizione grazie all’organizzazione di Confcommercio Firenze-Arezzo, il patrocinio del Comune e il contributo di Banca Popolare di Cortona. Oltre ai negozi aperti fino a mezzanotte ci saranno aperitivi, djset, musica dal vivo, balli di gruppo, intrattenimento e cene sotto le stelle. "L’evento ‘Shopping sotto le stelle’ si riconferma come uno dei momenti clou dell’estate aretina - dice Simone Chierici, assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo - Le numerose attività organizzate da Confcommercio hanno il merito di attrarre migliaia di visitatori che rappresentano una boccata d’aria fresca per i commercianti locali, in particolare durante il periodo dei saldi estivi, e per i locali di ristorazione della città. Il connubio con l’arte e la cultura, grazie alla collaborazione di Casa Bruschi, è sempre una scelta vincente".