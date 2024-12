Sacro e profano si incrociano sotto l’albero

Sacro e il profano. Qui, nella città scintillante che accoglie a braccia aperte l’ennesimo assalto del popolo del Natale. Qui, a due passi da sua maestà il cioccolato declinato in mille versioni dai maestri di Eurochocolate e dalla luce folgorante della grande cometa che domina il sagrato del Duomo. Una via, pochi metri, nei quali abitano per un giorno i mille significati del Giubileo e i mille colori della festa che porta la Città del Natale sul podio nazionale degli eventi più gettonati. Arezzo è tra le prime dieci mete del turismo natalizio, e ora non teme più la concorrenza delle "regine" del nord. Alberghi al tutto esaurito fino a Capodanno, compresa la lunga notte di San Silvestro.