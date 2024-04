Sabatini Gin conquista tre medaglie alla London Spirits Competition 2024

Arezzo,23 aprile 2024 – Sabatini Gin, il brand toscano nato a Cortona, sulle colline aretine, e guidato dalla famiglia Sabatini – festeggia l’assegnazione di tre medaglie alla London Spirits Competition 2024, competizione internazionale che premia e promuove tutte le categorie di spirits sulla base di gusto, ricerca e sviluppo, packaging e prezzo.

A ricevere il prestigioso riconoscimento la referenza Negroni Ready to Drink in bottiglia da litro, recentemente presentata sul mercato dal brand, che si aggiudica la medaglia d'oro nella categoria Ready to drink (RTD) oltre alla medaglia come prodotto Ready to drink dell’anno 2024.

“Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto da Negroni Ready to drink”, afferma Denise D’Angelo, Brand manager di Sabatini Gin, “Abbiamo iscritto il prodotto a novembre, quando era stato appena lanciato sul mercato, quasi ancora in una fase di test.

Pertanto, ricevere un riconoscimento così importante e prestigioso solo pochi mesi dopo è motivo di grande soddisfazione per noi e conferma l’efficacia delle nostre scelte strategiche relative all’ampliamento del portafoglio verso nuove categorie di prodotto, come i ready to drink.”.