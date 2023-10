"Ruote nella Storia": da Arezzo a Castiglion Fiorentino la carovana di auto d'epoca

AREZZO

E’ l’evento più importante nei festeggiamenti dei 100 anni di Aci. Domenica si terrà "Ruote nella Storia" il raduno di auto storiche che da Arezzo arriverà a Castiglion Fiorentino, un evento di Aci Italia, organizzata da Aci Arezzo con il contributo del Comune, Club Aci Storico, Fraternita dei Laici, Comune di Castiglion Fiorentino e Club Valdarno. Una carovana di oltre settanta auto, di altrettanti collezionisti aretini, partirà dalla sede dell’Aci, in via Guadagnoli alle 8,30, per poi arrampicarsi sullo Scopetone, arrivare a Castiglioni e tornare ad Arezzo.

Ci sono Ferrari, 500, Porsche. Gioielli su quattro ruote, curati e custoditi dai proprietari che, con grande impegno e passione, "Si fanno responsabili del mantenimento di vere e proprie opere d’arte" spiega il presidente di Aci, Bernardo Mennini (nella foto). A seguire la carovana le telecamere del canale nazionale "Aci Sport", visibile sulla piattaforma Sky, che documenteranno oltre all’evento anche le bellezze storico-artistiche.

"Così celebriamo i 100 anni di Aci, in modo attivo. A dimostrazione di come una manifestazione importante come questa posso rappresentare anche un modo per valorizzare il territorio. Obiettivo da sempre di Aci, insieme ai numerosi progetti realizzati". Quando il raduno delle auto storiche arriverà in piazza del Municipio a Castiglioni ad accoglierle ci saranno i rioni con i loro sfavillanti colori e le suggestive melodie delle chiarine e tamburi. Successivamente è prevista una visita al sistema museale Castiglionese. Di ritorno ad Arezzo, alle 13, le auto parcheggeranno al Prato, seguirà un pranzo diffuso sotto le Logge Vasari. Dopo la premiazione, a conclusione della giornata ci sarà una visita alla Fraternita dei Laici.