Ruota panoramica. Vannelli: "Basta polemiche"

MONTEVARCHI

"Ci fate passare la voglia di fare". E’ uno sfogo in piena regola quello della presidente del Centro Commerciale Naturale vie di Montevarchi Federica Vannelli (nella foto), che ha affidato ai social tutta la sua amarezza per una serie di critiche piovute sull’installazione della ruota panoramica in piazza Varchi. Critiche, come spesso avviene in questi casi, riportare sui canali Facebook. Vannelli ha lanciato anche una frecciata a chi non è mai soddisfatto di qualunque iniziativa venga organizzata nel centro storico della città. "Con piacere, come Ccn, abbiamo portato, gratuitamente la ruota panoramica a Montevarchi, e ringrazio la famiglia Lupetti per la gentilezza e la professionalità e per la loro disponibilità – ha scritto Vannelli – Il tutto naturalmente in collaborazione e coordinamento con l’amministrazione e l’assessorato al centro storico. Niente sarebbe possibile senza collaborare gli uni con gli altri! Abbiamo sempre collaborato con tutte le amministrazioni succedute. Ci sono due sponsor che ringraziamo, che hanno permesso di sostenere le spese accessorie. Dispiace davvero che niente mai sia abbastanza per questa città. Tutto brutto, tutto buttato subito in volgare, tutti ingegneri civili sulla migliore collocazione. Auguro a quasi tutti una buona Pasqua, ma faccio una riflessione: chi vede sempre il brutto forse lo è dentro. Sicuramente la voglia di fare la fate passare".

Il duro sfogo ha sollevato molte discussioni sui social, dove sono intervenuti, a difesa chi si impegna per organizzare eventi, anche gli assessori Cristina Bucciarelli e Sandra Nocentini, che ha tra l’altro la delega per il centro storico.