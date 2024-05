Ruba cellulare al centro commerciale. Dipendente lo insegue e lo riprende

Montevarchi, 9 maggio 2024 – Dipendenti Euronics sventano il furto di un cellulare ma uno di questi, poi, deve ricorrere alle cure del pronto soccorso. Movimentato pomeriggio, quello di martedì, all’interno del punto vendita di elettrodomestici ed elettronica di Montevarchi. Attorno alle 15, in una giornata che sembrava come tante altre, un ragazzo dall’apparente età di 20 anni circa gira con fare piuttosto sospetto nel reparto degli smartphone, si dirige verso il punto dove sono presenti i telefoni della Samsung e con un’azione repentina, pensando di poterla fare franca, strappa il cellulare stesso dalla bacheca espositiva tentando, nell’immediato, la fuga verso l’uscita principale.

Ma non aveva fatto i conti con l’occhio vigile di un dipendente che, accortosi subito del fattaccio, si è piombato addosso al ladro riuscendo, dopo una piccola colluttazione, a strappargli l’oggetto dalle mani. In soccorso del dipendente arrivano anche altri due colleghi, nel frattempo il giovane tenta la fuga e mettendo a soqquadro alcuni scaffali del negozio riesce comunque nell’iniziativa imboccando una porta secondaria del negozio. Nemmeno la chiusura immediata di tutte le altre uscite, con conseguente chiamata ai Carabinieri, ha impedito al malvivente di fuggire. Con sé aveva un coltello da cucina, cadutogli dai pantaloni un attimo prima di dileguarsi.

Poteva trasformarsi in qualcosa di drammatico quindi ma per fortuna tanto rumore per nulla, se non fosse che proprio nell’intento di fermare il ragazzo un dipendente è rimasto ferito a una mano, da qui la segnalazione al 118 che, intervenuto sul posto, assieme alle forze dell’ordine, non ha fatto altro che trasportare l’uomo al pronto soccorso con una ferita alla mano guaribile con pochi giorni di prognosi. È scattata naturalmente la denuncia, le forze dell’ordine hanno ascoltato tutti coloro che erano presenti in quel preciso momento all’interno del punto vendita e hanno ufficialmente dato il via a un’indagine volta a poter dare un nome e cognome al giovane ladruncolo.

Negli ultimi anni mai l’Euronics di Montevarchi era stato al centro di episodi simili, giusto un furtarello di un orologio di poca entità e niente più. Quanto accaduto martedì va a sommarsi agli altri fatti che hanno visto, perlopiù, colpire alcuni punti ristoro sia a Montevarchi che San Giovanni. Non è, insomma, proprio un bel periodo per le attività commerciali, prese sempre più di mira con un bottino trafugato, in verità, davvero misero.