“Rosa intensa”. Bella mostra alla Nonziata di San Giovanni

Arezzo, 16 novembre 2023 – Dal 20 al 30 novembre si terrà la mostra di scultura e pittura “Rosa Intenso” alla Sala la Nonziata, di San Giovanni Valdarno. La mostra, a cura di Sandra Stanghellini e in collaborazione con la Sez. Soci Coop di San Giovanni Valdarno, ospiterà l'esposizione di vari artisti, celebrando la creatività femminile. L'inaugurazione avverrà lunedì 20 novembre alle ore 17.00 mentre il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà l'incontro con tutte le artiste e un'esibizione musicale a cura dell'Accademia Musicale Valdarnese.

“La mostra fa parte del ciclo espositivo "Segni di Donna" - racconta Sandra Stanghellini, curatrice della mostra - Sono stata contattata dalla Sezione Soci Coop di San Giovanni Valdarno per organizzare questo evento che poteva coinvolgere nel suo arco temporale anche il 25 novembre per rendere omaggio ad una giornata che, purtroppo, è ancora molto importante.” L'esposizione celebrerà la capacità delle donne e delle artiste, oltre ogni stereotipo e pregiudizio. La pittura e la scultura come strumenti emancipativi, coinvolgenti e che fungono da collante per tutte le forme d'arte. La mostra tenterà di abbracciare più discipline, per incontrare il gusto di un maggior numero di persone.

“La mostra si chiama "Rosa Intenso" e sarà una mostra celebrativa della forza delle donne e la loro capacità. Appena nasce una bambina le viene attribuito il fiocco rosa, lo stesso rosa che con il tempo non sbiadisce ma si arricchisce di valori, esperienze e formazione diventando, appunto, sempre più intenso. Le mostre devono essere contenitori di tutte le arti, in questo modo si ha la possibilità di avvicinare più persone possibili alla fruizione - aggiunge Sandra Stanghellini - Le discipline non devono essere in competizione le une con le altre ma devono collaborare e per questo abbiano coinvolto più tipi di artisti: pittrici, scultrici a musicisti.” L’evento ospiterà le artiste Linda Brown, Samanta Casagli, Lara Francini e Silvia Massai provenienti e rappresentanti di ogni parte della Toscana. Oltre ad ammirare le loro opere, sarà possibile incontrarle sabato 25 novembre, presso la sede della mostra, per domande, osservazioni e un confronto diretto con loro.

“Queste artiste sono quasi tutte madri, donne di famiglia ma che hanno anche una formazione artistica - conclude la curatrice - È molto importante celebrare la preparazione scolastica: in uno Stato in cui esistono licei ed accademie apposite è fondamentale mantenere i propositi e i sogni di questi artisti. Vogliamo testimoniare anche la tenacia di queste donne che, nonostante in Italia non si possa ancora vivere d’arte, non hanno mai abbandonato la loro vocazione e capacità.”