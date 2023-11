Romana Severini è cortonese: la figlia dell’artista cittadina onoraria

CORTONA

Romana Severini sarà presto la nuova cittadina onoraria di Cortona. Dopo la votazione unanime del consiglio comunale, il prossimo 25 novembre al centro convegni Sant’Agostino si terrà la cerimonia ufficiale per la consegna della massima onorificenza cittadina. Le motivazioni sono facilmente comprensibili ai più. Figlia dell’artista Gino Severini, dopo la morte del padre ha iniziato a dedicarsi alla cura del suo archivio, alla tutela delle sue opere e dei suoi scritti raccontandone la storia come artista e come uomo e da ultimo contribuendo alla realizzazione della nuova sezione severiniana realizzata al Maec che raccoglie tutte le opere e beni mobili appartenuti all’artista oggetto di lasciti e donazioni a favore della Città di Cortona e del Comune di Cortona. Una cittadinanza che arriva a stretto giro di posta da quella appena consegnata al professore e scienziato Silvio Garattini con la cerimonia dello scorso 20 ottobre. Durante il recente consiglio comunale è stata votata anche all’unanimità la ratifica della donazione delle ultime opere appartenute all’artista.

"Siamo molto felici e onorati di consegnare questa onorificenza – sottolinea il vicesindaco e assessore alla cultura Francesco Attesti – Romana in questi ultimi anni con le sue donazioni ci ha permesso di allestire delle meravigliose sale in onore del nostro concittadino e della sua arte. Oggi solo il nostro museo ha a disposizione oltre 100 opere del maestro".

Il riconoscimento a Romana Severini si va ad aggiungere ad un prestigioso elenco di personalità, ben 30 personalità che dal 1973, anno della prima cerimonia, sono diventati cittadini onorari di Cortona. Nel 2021 fu conferita anche una simbolica cittadinanza onoraria al milite ignoto.