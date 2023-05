Robot per preparare farmaci oncologici Dono Calcit tra sicurezza e tempi rapidi

Si chiama Apoteca Ps ed è l’ultimo dispositivo donato al San Donato dal Calcit. Una strumentazione importante che aiuterà farmacisti ospedalieri e operatori sanitari ad allestire, nella più completa sicurezza, i farmaci antiblastici da somministrare ai pazienti oncologici in day hospital. Uno strumento che va a integrare il robot che il Calcit aveva donato nel 2016 alla farmacia ospedaliera, e che consente preparazioni automatizzate del farmaco antiblastico. Apoteca Ps, del valore di 43mila euro, è di supporto alla preparazione manuale e guida l’operatore durante il processo produttivo introducendo i più elevati standard di qualità sicurezza del processo. "Con Apoteca Ps è come se in farmacia ospedaliera avessimo un operatore in più con tempi di lavorazione più rapidi, spiega Fabiola Del Santo, direttore Uoc farmacia ospedaliera area provinciale aretina. Apoteca Ps è una postazione semiautomatica che supporta il robot e in cui l’operatore svolge la parte manuale passando i farmaci e mettendoli nel macchinario che provvederà alla preparazione finale. È un computer che pesa e registra i componenti sostitutendosi all’operatore in tutte quelle operazioni più critiche durante la fase di allestimento dei farmaci da somministrare successivamente al paziente oncologico".