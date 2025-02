Robertaccio e la magica notte del 1999

Il Musk di "Roma o Marte", il Trump che vuole la Liguria altrimenti mette dazi sulle trofie al pesto, Giorgia (Meloni) che ha già vinto, ma due anni fa, "L’inno del corpo sciolto" cantato da tutto l’Ariston. E infine l’annuncio: il 19 marzo tornerà su Rai 1 con lo spettacolo "Il sogno". Roberto Benigni quasi 26 anni fa portò Arezzo, scenario della sua "Vita è bella", sul palco degli Oscar con il celebre annuncio di Sophia Loren, che dopo il classico "and the Oscar goes to…" non lesse il titolo del film ma gridò "Robertooo!". Benigni si alzò in piedi e saltellò sulle poltroncine prima di abbracciare Loren per diversi secondi e inchinarsi. Stavolta, al Festival, Robertaccio non ha lasciato spazio alle radici aretine ma, si sa, Sanremo è Sanremo.