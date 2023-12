“In ritardo alla messa, il parroco non ci ha dato la comunione”. Vigilia di Natale con polemica ad Arezzo

Arezzo, 26 dicembre 2023 – Vigilia di Natale con polemica. Accade nella periferia di Arezzo, dove domenica 24 dicembre alla messa della mattina nella chiesa del Gesù Cristo Divino Lavoratore e Sant’Egidio all’Orciolaia, alcuni fedeli non avrebbero ricevuto la comunione dal parroco don Danilo in quanto arrivati in ritardo alla messa.

Secondo il racconto di una donna, don Danilo, 45 anni, arrivato dal Valdarno pochi mesi fa a dirigere la parrocchia, non avrebbe fatto l’omelia dopo il vangelo ma avrebbe pronunciato frasi polemiche contro chi era entrato in chiesa dopo l’avvio della messa, rifiutandosi poi di dare la comunione ai ritardatari.

La donna, dopo aver protestato sui social contro “il prete rock che canta ma non dà la comunione a chi arriva in ritardo” ha successivamente avvisato il vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca recandosi poi in un'altra chiesa di Arezzo per la messa.

Il caso è in attesa di sviluppi, al momento non sono state prese posizioni ufficiali dalla diocesi. Don Danilo in passato era stato al centro di una polemica sulle Unioni civili tanto da essere bannato da Facebook.