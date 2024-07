"Riqualificare il centro storico". Commercio e piazze tutte da vivere

Nei prossimi cinque anni saranno portati avanti progetti importanti avviati la passata legislatura, ma ne nasceranno altri. E il focus principale sarà sul centro storico. Questo quanto emerso ieri mattina, a San Giovanni, in occasione della presentazione della nuova squadra che affiancherà Valentina Vadi nel quinquennio. Innanzitutto una premessa. Il sindaco ha ricordato i criteri con i quali è stata formata la giunta. "Competenze professionali dei singoli assessori: è la stessa scelta che ho fatto cinque anni fa - ha detto – Ma anche capacità di ascolto e concretezza". Riguardo alle priorità della legislatura, il sindaco si è soffermata su un aspetto. "Ci concentreremo in particolare sul centro storico, con un intervento importante di riqualificazione, in modo che possa tornare ad essere attrattivo anche per chi ci lavora. Non a caso, nel comporre le deleghe, ho previsto un assessorato legato proprio al commercio, che è centrale per la nostra città". Assessorato che sarà ricoperto da Massimo Pellegrini, una delle new entry del nuovo esecutivo, insieme a Lorenzo Cursi – per lui anche la carica di vice sindaco e Alberto Marziali. Confermati invece Fabio Franchi e Laura Ermini. "Negli ultimi anni il Comune di San Giovanni ha fatto tanto, soprattutto nel settore degli investimenti e dei lavori pubblici - ha detto l’ingegner Cursi - Ci sono interventi da portare a termine e interventi in corso di progettazione per i quali dobbiamo trovare le risorse. C’è da fare il nuovo piano strutturale con Cavriglia e da portare a termine il piano operativo che è stato avviato".

Continuare ad implementare la raccolta differenziata, per arrivare poi alla cosiddetta tariffa puntuale sarà uno degli obiettivi prioritari dell’assessore all’ambiente Laura Ermini, che ha anche la delega alla scuola e allo sport. "Agiremo sui progetti che sono in fase di implementazione, continuando il proficuo dialogo con i dirigenti scolastici – ha detto – In tema di impiantistica sportiva, riqualificazione dello stadio e del palazzetto di via Genova e nuova pista di atletica del Fedini tra le priorità". Deleghe confermate per Fabio Franchi. "Lavoreremo per rafforzare la solidità e la vivacità culturale di San Giovanni – ha spiegato – Instaureremo un nuovo gemellaggio all’interno dell’Unione Europea e anche la cooperazione internazionale sarà sviluppata con nuovi progetti, uno in particolare coinvolgerà la Tunisia". "La delega al commercio e alle attività produttive, come ricordato, è stata affidata a Massimo Pellegrini. "All’inizio ci sarà un periodo di studio e poi inizieremo con azioni concrete, alcuni delle quali sono già state avviate la passata legislatura. Passeremo in questo caso alla fase operativa".

Altro volto nuovo dell’amministrazione Alberto Marziali. Tra le sue deleghe, il sociale. "Non partiamo da zero, in questi cinque anni sono state fatte cose importanti e anche innovative". Marziali si occuperà anche della manutenzione. "Ci sono cose da fare, e le faremo, specialmente per quanto riguarda il verde pubblico".