Ripartono oggi gli eventi di Pieve Village

Tanti appuntamenti estivi a Pieve Santo Stefano. Torna "Pieve Village 2024", da oggi al 14 agosto, con un programma articolato che prevede giochi, attività sportive, musica in piazza, concerti, feste da ballo e la imperdibile "Sagra del Tortello di Pieve" il 14 agosto, con annesso ballo popolare in piazza. Fra gli eventi, ricordiamo il concerto degli Srl con ospiti numerosi cantanti della Valtiberina che omaggeranno Lucio Battisti, la baby dance tutte le sere, il torneo di giochi fra i "rioni di Pieve", la serata amarcord con la proiezione di foto e video degli anni ‘80 denominata "Pieve, oggi, domani atto quarto" e poi la serata dedicata alla comicità, martedì 13 agosto, con ospite Fabrizio Fontana, meglio conosciuto come "Capitan Ventosa" di Striscia la Notizia. La seconda metà del mese di agosto è quella "preparatoria" per i pievani alle grandi rievocazioni che avranno il momento clou in settembre. Venerdì 23, la sfilata in centro dei cortei storici dei quattro rioni con il sorteggio delle semifinali del "Palio dei Lumi", il torneo di calcio in costume che si disputa dal 1978. E dopo il tradizionale appuntamento di sabato 24 con la "Cena della Misericordia" nel piazzale Tebaldo Gregori, scenderanno in campo i protagonisti delle due sfide.