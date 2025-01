Ripartono i cantieri, come cambia il traffico. Lavori in via Romana e a Santa Maria

Dopo lo stop natalizio, tornano i lavori in via Romana e proseguono i cantieri per la rotatoria di Santa Maria delle Grazie. Per le opere di adeguamento del sistema fognario, dalle 8 di martedì 7 gennaio alle 18 del 31, temporaneo senso unico di circolazione in via Romana, nel tratto che va dall’intersezione con via Giuseppe Chiarini/via Giulio Salvadori all’intersezione con via Gino Capponi, verso il centro città con orario continuato 24 ore. Negli stessi orari, giorni e nello stesso tratto è istituito, su ambo i lati, il temporaneo divieto di sosta. Dalle 8 del 7 gennaio e fino all’ultimazione dei lavori, è istituita anche la temporanea limitazione al transito per veicoli con massa superiore alle 7,50 tonnellate in via Romana, nel tratto che va dall’uscita della rotatoria di viale Dante, direzione centro città. Negli stessi giorni e orari su largo Pontalto è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione Viale Mecenate e via Romana.

E’ stata anche prorogata fino al 15 febbraio la chiusura provvisoria al transito in viale Mecenate per la realizzazione della rotatoria di Santa Maria delle Grazie, nel tratto che va dall’intersezione con viale Leonardo Da Vinci/viale Benedetto da Maiano all’intersezione con via Andrea Della Robbia/via Santa Maria delle Grazie con orario 24 ore. Nel dettaglio, i veicoli che percorrono via Leonardo da Vinci in direzione di viale Benedetto da Maiano non potranno svoltare né a destra né a sinistra su viale Mecenate, quelli che percorrono la direzione contraria, da viale Benedetto da Maiano a via Leonardo da Vinci, non potranno svoltare a sinistra su viale Mecenate, chi viene dal centro percorrendo viale Mecenate non potrà svoltare a destra su via da Vinci.