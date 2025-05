Rinnovato il bonus per le famiglie

ANGHIARIRinnovato il sostegno alle famiglie di Anghiari; nei giorni scorsi, attraverso una cerimonia ufficiale, è stato consegnato il contributo una tantum per i genitori. L’amministrazione comunale ha infatti confermato il bonus genitorialità per le famiglie con bambini nati dal 7 aprile 2024 al 22 aprile 2025: tuttavia, il contributo economico non sarà più erogato sotto forma di buoni spesa, ma verrà versato direttamente alle famiglie che presentano i requisiti e che ne fanno richiesta, per ogni figlio che rientra nella categoria indipendentemente dalla situazione economica e reddituale del nucleo familiare. L’ammontare del contributo una tantum è di 200 euro. Rinnovato, quindi, l’impegno al fianco delle famiglie con un contributo che rappresenta un messaggio di sostegno e un invito a combattere la denatalità grazie anche alla vicinanza delle istituzioni.

La cerimonia è avvenuta nei giardini del Campo alla Fiera: il sindaco Alessandro Polcri ha consegnato ai neo genitori gli attestati e il bonus bebè dal valore di 200 euro per ogni nucleo familiare; erano presenti anche l’assessore Daniele Mariotti e il consigliere delegato al sociale Laura Taddei (nella foto). Ai presenti è stato offerto un aperitivo con buffet biologico preparato dalla Cooperativa che serve le mense scolastiche e la Rsa di Anghiari, accompagnato dall’intrattenimento del Mago Merletto. "Alle nuove generazioni – ha detto il consigliere delegato Taddei – è affidata la speranza che i nostri borghi continuino a esistere e progredire". Un aiuto importante, infatti, che l’amministrazione comunale di Anghiari ha deciso di rinnovare anche per quest’anno.