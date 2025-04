Rinasce La Capannina di Montevarchi: lavori di ristrutturazione per un nuovo punto di aggregazione

Tornerà ad essere un luogo di aggregazione per la comunità "La Capannina" di Montevarchi, l’immobile all’interno della ex Colonia fluviale dell’Arno in viale Matteotti. È stato aggiudicato infatti il bando per il contratto di locazione e a breve inizieranno i lavori per il risanamento dello stabile, abbandonato da anni e in preda al degrado, e la sistemazione dei circa 370 metri quadri di superfici esterne. Interventi che costeranno 120 mila euro e che saranno a carico del municipio intenzionato da sempre a rilanciare la struttura rendendola di nuovo punto di riferimento per il tempo libero e il relax dei montevarchini. "La Capannina - ha ricordato il sindaco Silvia Chiassai Martini – chiusa da decenni, era una ferita al cuore che volevamo guarire. Finalmente, dopo tanti anni, Montevarchi avrà nuovamente un locale storico dove tante generazioni sono cresciute e dove avranno ancora l’opportunità di tornare".

A suo tempo ceduto a una ditta privata in cambio dei lavori necessari alla ristrutturazione di piazza Cesare Battisti, nel 2018 il chiosco era rientrato nella disponibilità di Palazzo Varchi al termine di un contenzioso giudiziario e da allora la Giunta ha cercato privati ai quali affidare la gestione. Grazie all’impegno di spesa del Comune che si è accollato i costi del rifacimento, è arrivata la svolta decisiva nella direzione della riapertura. "Per noi è motivo di orgoglio l’aver chiuso un cerchio nei confronti di una zona significativa per la comunità, dalla riqualificazione dei giardini Margherita, con area fitness, relax e nuovi giochi, agli impianti sportivi, fino alla nuova pista ciclabile. Il recupero della Capannina – ha concluso la prima cittadina – è il tassello che mancava per usufruire appieno di uno spazio che fa parte dell’infanzia e dei ricordi più belli di tutti noi, un ambiente simbolo della città".

L’assessore Sandra Nocentini ha sottolineato che il locale rappresenta "la parte più iconica di un progetto importante che ha riguardato l’area lungo l’Arno. Il gestore ha presentato un’offerta articolata con un focus particolare nei confronti dei giovani inserito in un contesto già frequentato da molti ragazzi per la vicinanza con le scuole e le attività sportive, ma adesso con un’opportunità in più per trascorrere il tempo libero e socializzare. Un locale che ha scritto pagine di storia di Montevarchi e che attraverso l’impegno dell’amministrazione potrà tornare a scriverne altre e di questo siamo veramente fieri".