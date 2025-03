Rimpatriata degli ex alunni classe 78 della elementare del Peep

Prima compagni di scuola ora un nutrito gruppo di amici che, spesso, si ritrovano a cena per raccontare le proprie esperienze e aneddoti sempre curiosi riguardanti gli studi e il tanto tempo trascorso davanti ai libri. Una bella rimpatriata quella che si è svolta, nei giorni scorsi, in un ristorante di San Giovanni dove hanno preso parte 23 ex alunni della sezione A delle scuole elementari del Peep, quartiere a nord della città, che a distanza di tantissimi anni - parliamo del 1978 - con innumerevoli storie di vita e famiglie sulle spalle si sono ritrovati con lo spirito dei giorni migliori per passare una serata in compagnia.

Non può che essere questo lo spirito principale, fautore di questa cena è l’ex alunno Alessandro Martellini o Nocentini che grazie a una semplice ma sempre utilissima chat di gruppo è riuscito a riunire la quasi totalità degli ex compagni con unica assente per motivi personali la maestra che li ha accompagnati nei loro primi cinque anni di vita scolastica. E non sarà di certo l’ultima occasione che si ritroveranno perché è già in ponte una nuova cena.