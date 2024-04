Rignanese-Galano. Il "Capolinea" dello Spina

Siamo al "Capolinea", è questo il titolo dell’ultimo appuntamento della stagione 2023/24 al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Questa sera alle 20:45, andrà in scena Capolinea appunto, lo spettacolo di e con Nicola Rignanese e Roberto Galano. Sul palco dello Spina due attori molto diversi tra loro, figli della stessa terra, per i quali il desiderio di andare e quello di tornare si fondono con quello dei personaggi dello spettacolo, unendo e confondendo speranza e disillusione, fiducia nel futuro e resa incondizionata. In questa altalena di identità la pièce, liberamente ispirata a Sunset Limited di Cormac Mc Carthy, viene completamente riscritta, immergendo attori e spettatori dentro i temi della realtà quotidiana nei quali chiunque può riconoscersi. Nicola Rignanese ha lavorato in teatro spaziando da Pasolini a Cechov, da Shakespeare ad Ariosto. Dal 1996 ha iniziato una fortunata carriera cinematografica con Carlo Mazzacurati, Antonio Albanese, Giulio Manfredonia, Ascanio Celestini. Roberto Galano è attore, sia per il teatro che per il grande e piccolo schermo, regista e direttore artistico del Teatro dei Limoni di Foggia. È tra i protagonisti del film tv, Il Generale dei Briganti, per RaiI fiction. "105 abbonamenti sono il risultato da cui siamo partiti questa stagione e che vogliamo migliorare con la nuova campagna abbonamenti che si aprirà a settembre - dicono Lucia Franchi e Luca Ricci, direttori di CapoTrave/Kilowatt, associazione culturale che ha in gestione il teatro - stiamo lavorando perché i castiglionesi ritrovino amore e fiducia nel loro teatro e, con un po’ di partigianeria, scelgano di frequentare prima di tutto il teatro della loro città e solo poi - perché no - anche quelli di altre città vicine. La stagione 2024-25 di Castiglioni sarà ancora più forte di quella che si chiude quest’anno; dunque, restiamo insieme e proseguiamo questo percorso di crescita che fa bene alla città, e fa bene al teatro". I biglietti sono disponibili su Liveticket (https://www.liveticket.it/teatromariospina) o presso la biglietteria del teatro, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Angela Baldi