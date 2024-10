Rifacimento della segnaletica e lavori. Scattano divieti di sosta e sensi unici

Nuova settimana e nuovi lavori stradali interesseranno vari punti del territorio comunale a partire da domani. Fino al primo novembre è previsto il divieto di utilizzare il marciapiede di via Marco Perennio. Nell’adiacente carreggiata scatta il divieto di sosta. Attenzione al senso unico alternato all’intersezione con la viabilità principale di via Marco Perennio.

Fino a venerdì 25 ottobre scattano il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata in via San Bernardino da Siena per 20 metri a partire dal civico 29 e in via Giovanbattista Vico, il senso unico alternato nel tratto di via di Montione Alto e in località Olmo. Poi il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato in via Vittorio Veneto, in via Caduti sul Lavoro, lungo lo stradone di Ca’ de Cio dall’incrocio con via Buonconte da Montefeltro per 20 metri, in località Olmo, a Gragnone per 20 metri a partire dal capolinea del trasporto pubblico. I divieti e i lavori saranno in vigore in orario 8,30 – 17,30. Martedì 22 e mercoledì 23 ottobre dalle 8 alle 20 il rifacimento della segnaletica orizzontale comporterà il divieto di sosta con rimozione nell’aria di parcheggio di via XXV Aprile adiacente al parco Pertini e delimitata da apposita segnaletica, in due stalli di sosta di via Pietro Aretino analogamente delimitati, in ambo i lati di via Assab e della parte alta di via Margaritone e in via Guglielmo Marconi.