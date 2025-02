Riccardo Ricci torna in pista con un singolo

Riccardo Ricci, in arte Firelight, non si ferma: compone, canta, poi compone e canta di nuovo. "Là fuori è tutto diverso" è il titolo del suo ultimo brano, che presto uscirà su tutti gli store digitali, sempre con il supporto di Piermatteo Carattoni di "Lotus Music Production" della Repubblica di San Marino. Presto arriveranno novità sul significato e sul messaggio che cercherà di trasmettere il nuovo inedito di questo ragazzo di Sansepolcro con origini umbre. Il talento c’è, si vede ed è anche piuttosto marcato, nonostante la sua giovanissima età, appena vent’anni. E’ ancora fresco il bilancio in agrodolce di "Sharon", il precedente singolo uscito lo scorso 8 novembre: se da un lato, infatti, ha mancato per poco l’ingresso a Sanremo Giovani 2025, dall’altro ha raggiunto un successo di ascolti straordinario, arrivando a toccare la soglia dei 100mila streams su Spotify e tantissimi altri anche sulle altre piattaforme. Grandissimo seguito l’ha avuto il videoclip su YouTube che ha raggiunto oltre 27mila views: videoclip girato in riviera a Fiabilandia. Attualmente, Riccardo Ricci studia recitazione a "Fondamenta – La Scuola dell’Attore" di Roma, dove sta perfezionando il suo talento artistico e nel contempo si sta costruendo, passo dopo passo, una strada sempre più solida nel mondo e nel mercato discografico italiano e non solo, perché poi il grande clamore legato al suo "mondo di ascoltatori" è in gran parte rivolto al mondo estero oltre che nostrano. Riccardo Ricci ha intrapreso la via del canto nel 2018, pur nutrendo una grande passione anche per il teatro. La tenacia è senza dubbio l’altra dote che ha, oltre alle qualità artistiche che lo stanno proiettando su livelli davvero elevati.