Riccardo Ricci e il sogno . Sanremo Giovani

Un giovane cantautore di Sansepolcro sogna "Sanremo Giovani": il suo nome d’arte è Firelight e al secolo si chiama Riccardo Ricci, 21enne diplomatosi al locale liceo artistico "Giuseppe Giovagnoli". Vedremo se "Sharon" - il suo ultimo singolo co-scritto e arrangiato assieme a Piermatteo Carattoni, direttore artistico dell’etichetta discografica "Lotus Music Production" di San Marino – riuscirà a superare le selezioni dell’edizione 2025 del prestigioso concorso. "La mia nuova canzone racconta la storia di un’amicizia più unica che rara – spiega Ricci - nata tra due ragazzi che si sono conosciuti a Roma, più precisamente colleghi di accademia presso Fondamenta-La scuola dell’attore". A un mese dalla sua uscita, il singolo sta registrando ascolti straordinari su tutte le piattaforme musicali, toccando i quasi 20mila streams su Spotify, ma indubbiamente il fiore all’occhiello è il videoclip girato nella splendida location di "Fiabilandia" a Rimini, diretto dal video-maker di "Lotus" Andrea Parolo. Quest’ultimo è arrivato intorno alle 27mila views, diventando l’estratto musicale-cinematografico più visto della discografia del cantante che in questo momento si trova a Roma, al fine di studiare per diventare un "performer". Prossimamente uscirà nuova musica e quindi questo fa capire che Farelight non vuole fermarsi qui. Riccardo Ricci ha intrapreso la via del canto nel 2018, pur nutrendo una grande passione anche per il teatro. La tenacia è senza dubbio l’altra dote che ha, oltre alle qualità artistiche che lo stanno proiettando su livelli davvero elevati. Ha già composto numerose canzoni e ottenuto importanti riconoscimenti; siamo certi che di lui si continuerà a parlare.