"Riaprire subito il museo delle bilance"

MONTERCHI

Perché il museo delle bilance collezionate da Velio Ortolani viene aperto solo sporadicamente nella sede di Palazzo Massi a Monterchi? A girare la domanda all’amministrazione comunale è il consigliere di minoranza Lorenzo Minozzi (nella foto): "Il museo, chiuso ai tempi del lockdown – dice – non è stato mai riaperto se non per brevi periodi, nonostante i turisti che visitano la Madonna del Parto abbiano sempre continuato a pagare il biglietto unico per entrambi i musei. Aprirlo il pomeriggio del sabato e della domenica, o addirittura su prenotazione, significa di fatto proibire ai turisti di visitarlo. Io credo invece che quel museo meriti più attenzione, perché stiamo parlando di una cosa unica nel suo genere, che può contribuire al rilancio del turismo a Monterchi. Parlo anche per esperienza personale: avendo lavorato per parecchi anni nel museo, ho visto la meraviglia negli occhi dei turisti e conosco il potenziale di quel luogo".

Non solo una questione di biglietti, convenzioni e regolamenti da rispettare ma di valorizzazione del patrimonio culturale locale.

"Sotto questo punto di vista – prosegue Minozzi – l’amministrazione comunale evidenzia parecchi limiti: basti pensare alla totale mancanza di iniziative legate alla Madonna del Parto. Non sto parlando della vicenda del collocamento in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, sulla quale peraltro è calato il silenzio, ma di mostre, eventi culturali e azioni di valorizzazione. A Monterchi manca tutto questo e nel frattempo il centro storico muore e il turismo è sempre più quello della modalità ‘mordi e fuggi’, che in paese lascia poco e niente".