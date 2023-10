Riapre una libreria in Valdarno: "Spazio per la lettura e incontri"

In Valdarno si tornerà a respirare, come ha scritto qualcuno, quell’inconfondibile "profumo di carta e magia" e questo grazie all’apertura di una libreria "pura", non legata a grandi distribuzioni o cartolibrerie, l’unica presente negli otto comuni del comprensorio. A raccogliere un testimone smarrito ormai da 9 anni, quando l’ultimo libraio valdarnese tirò giù la saracinesca della sua attività a San Giovanni, sarà Flavia Luglioli che domani alle 18 taglierà il nastro di "Libreria Spazio Officina" in via Mochi a Montevarchi. "Può sembrare una pazzia ma non lo è – spiega la titolare - anzi è il frutto di un percorso fortemente voluto, aspettando con pazienza che si liberasse proprio questo locale. Una ex officina che si affaccia sulla piazza dello Sferisterio, vicina ad altri luoghi di aggregazione, al polo scolastico di elementari, medie e professionale e alla scuola di musica della banda cittadina. Un ambiente ideale anche per allestire gli incontri con gli scrittori e varie attività".

Trentotto anni, Flavia è un’apprezzata fumettista, autrice di un libro e con un altro in uscita, ha al suo attivo pubblicazioni per Domani editoriale e collabora con l’associazione Conkarma per la quale coordina i laboratori per gli studenti di Primaria e Secondaria. "Lavorando in quel settore mi sono resa conto che quando le scuole hanno bisogno dei testi sono costrette a procurarseli nei capoluoghi di provincia, al pari delle tante biblioteche del territorio che funzionano ma per rifornirsi devono rivolgersi altrove. Inoltre esistono pochissimi spazi in grado di ospitare laboratori per ragazzi e adulti e gruppi di lettura ed altre attività". L’obiettivo dichiarato infatti è far diventare la libreria un punto di riferimento culturale per l’intera vallata, un luogo dinamico e aperto ad accogliere forme diverse di espressione artistica.

E l’imprenditrice potrà contare sui consigli e il supporto della sorella Irene che ha frequentato il corso di Alta Formazione in Gestione della Libreria dell’Associazione Librai Italiani all’Università Ca’ Foscari di Venezia e in passato ha lavorato nella biblioteca comunale di Castelfranco di Sopra. "Partiamo con 3 mila titoli – conclude – tra fumetti, libri illustrati, narrativa e saggistica. Proporremo poi una selezione delle ultime uscite, promuovendo opere pubblicate da case editrici emergenti e di nicchia". Consapevole di non avere concorrenza, Flavia affronta con entusiasmo la nuova avventura confidando che anche nell’era di internet si possa cercare di ritagliarsi un mestiere diffondendo qualità e cultura.