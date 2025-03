Record di presenze e di incassi: vince il paese

È record dei record. La 486 esima edizione del Carnevale di Foiano della Chiana chiude con oltre 50 mila presenze e un record di incassi. "È stata senza termini di smentita una delle migliori edizioni di questi ultimi anni - conferma Marco Giramondi responsabile della comunicazione per il l’associazione carnevale - con giornate bellissime sotto ogni profilo. Salvo la quarta domenica con un tempo incerto che ha scombinato un po’ i piani, era da tempo che non avevamo giornate di sole e di divertimento così partecipate". "Largo merito ai cantieri che hanno saputo realizzare autentiche meraviglie – conferma Andrea Capannelli presidente dell’Associazione Carnevale – ma un grandissimo lavoro di squadra anche all’interno della nostra associazione che ha potuto contare sul lavoro instancabile di almeno una 60ina di persone". Tra loro anche non foianesi che si sono avvicinati all’evento. "Segno che il nostro entusiasmo travalica i confini territoriali". È stato anche un carnevale di conferme. La scelta di introdurre una coda serale in musica dedicata ai più giovani ha portato i suoi frutti. Sul palco tre grandi nomi della scena musicale elettronica come Alex Neri, Fargetta e Ricky Le Roy. "L’avevamo sperimentata lo scorso anno con due appuntamenti di dj set", ricorda ancora Giramondi. "Quest’anno l’abbiamo allargata a tre domeniche con un successo importante. Ci siamo resi conto che il progetto funziona e lo porteremo avanti anche negli anni futuri". Altra nota positiva è stata la partecipazione del nuovo illustratore del Carnevale. A dare colore alla grafica della manifestazione ci ha pensato quest’anno Ale Giorgini, un illustratore e designer italiano. Attraverso il suo stile geometrico e minimale ha raccontato l’identità e la storia della città con un linguaggio visivo contemporaneo e coinvolgente. "Siamo molto felici di questa collaborazione, i suoi progetti hanno funzionato benissimo". L’edizione 2025 è stata anche apprezzata dal pubblico per la scelta di creare spazi sempre più ricchi e coinvolgenti per i più piccoli, dando quindi occasione alle famiglie di divertirsi. Anche il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci esprime la sua grande soddisfazione. "Questa manifestazione non è solo un evento spettacolare, ma un patrimonio culturale che custodiamo con orgoglio da oltre cinque secoli. Un enorme grazie va all’Associazione Carnevale, che con idee innovative e coraggiose ha fatto crescere la manifestazione, attestandola tra gli eventi più importanti d’Italia. Grazie ai quattro Presidenti dei cantieri per la loro passione, a tutti i cantieristi e mascherati, volontari e lavoratori instancabili che hanno reso possibile questo spettacolo unico. Grazie a tutte le associazioni di Foiano che hanno collaborato, ai nostri commercianti e a ogni singolo foianese che ha contribuito all’organizzazione. Oltre al valore culturale e identitario, il Carnevale rappresenta anche un motore economico fondamentale per il nostro territorio". Adesso l’appuntamento è fissato per il 6-7 giugno con il carnevale estivo.