Rc ricorda il consigliere Milano

Un anno fa moriva a nemmeno 46 anni Arcangelo Milano, figura che ha unito Sansepolcro e Città di Castello e che non è stata dimenticata.

Salito da Crotone ancora giovanissimo per motivi di studio, Milano è stato un autorevole esponente di Rifondazione Comunista: consigliere comunale e poi assessore a Città di Castello, si era trasferito poi a Sansepolcro, dove ha svolto l’attività di ristoratore, fino a quando un male incurabile non se lo è portato prematuramente via.

Il circolo "XIX Marzo" di Rifondazione Comunista di Sansepolcro e la comunità politica di "Insieme Possiamo" lo ricordano per il suo grande impegno verso quella trasformazione che sognava (ma che non ha potuto vedere) in direzione di un mondo più giusto.

"La voglia di vivere in una società più umana e la forza di contrastare la deriva di questi ultimi anni sono valori che Arcangelo ci ha trasmesso – scrive Rifondazione – e anche nel suo nome e per onorare la sua memoria la nostra realtà politica continuerà la propria lotta.

Ci mancano la saggezza e l’esperienza di un amico che fino a quando ha potuto non ha mai smesso di consigliare e sostenere coloro che condividevano i suoi stessi principi e valori".

C.R.